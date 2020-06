SAN MAURO. Alessandro Gassman twitta: “Un abbraccio a coloro in difficoltà per l’esondazione del rio Sant’Anna”

Un abbraccio virtuale di Alessandro Gassman a San Mauro, la cittadina alle porte di Torino duramente colpita dal maltempo di questi giorni che ha costretto anche numerose famiglie ad essere evacuate. L’attore ha rivolto il suo pensiero al comune piemontese in un tweet in cui manda “un abbraccio a coloro in difficoltà per l’esondazione del rio Sant’Anna”.

“Questi – scrive ancora su Twitter – sono alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali dovremo tutti abituarci se non agiremo tutti subito. Non esiste un pianeta B” conclude associando il post all’hashtag #curadelterritorio

