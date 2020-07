SAN MAURIZIO. Una cena post Covid per dire grazie al Fatebenefratelli

La pizzeria “I due lustri” di San Maurizio Canavese ha offerto lo scorso 7 luglio, una cena ai dipendenti dell’ospedale Fatebenefratelli che, durante la fase acuta dell’attuale pandemia, si sono occupati dell’assistenza ai pazienti covid. L’iniziativa è stata organizzata per festeggiare la chiusura del reparto dedicato ai pazienti positivi al covid -19 chiuso l’8 giugno.

Il reparto era stato allestito nel corso del mese di aprile quando il picco dell’epidemia era ai suoi massimi livelli, dopo che il professor Giovanni Di Perri, Direttore del Dipartimento Clinico di Malattie Infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia, in una sola giornata aveva eseguito 150 tamponi.

Dallo screening era emerso che alcuni tra i pazienti monitorati erano risultati positivi al virus, Di qui la necessità per il presidio ospedaliero di porre immediatamente in isolamento i contagiati in un reparto appositamente realizzato che garantisse l’incolumità per il resto dei degenti e, attraverso l’utilizzo dei dispositivi di protezione, anche per il personale sanitario.

Per far fronte a questa emergenza, anche se piuù contenuta rispetto ad altre strutture sanitarie, il nosocomio ha messo a disposizione del personale 380 mila dispositivi di protezione per un costo di 80 mila euro.

La dimissione dell’ultimo paziente covid avvenuta l’8 giugno scorso ha posto fine all’emergenza, ha reso possibile la dismissione del reparto e ha consentito la ripresa dell’attività di ricovero sospesa a causa della critica situazione.

A titolo di ringraziamento per il lavoro svolto dagli operatori sanitari, Manuela Chiadò, titolare della Pizzeria “I due lustri”, ha offerto una cena a cui hanno partecipato infermieri, operatori socio sanitari, la direzione sanitaria e amministrativa del presidio Fatebenefratelli, il professor Piero Secreto, Direttore del Reparto Alzheimer, e il sindaco di San Maurizio Canavese, Paolo Biavati.

«Siamo stati favorevolmente sorpresi dalla bella iniziativa di solidarietà – commenta il Direttore Sanitario, Renzo Secreto – che riconferma la vicinanza della cittadinanza locale all’Ospedale Fatebenefratelli che da ottantanni è presente sul territorio e rappresenta una importante realtà occupazionale».

L’iniziativa è stata promossa oltre che dai ristoratori, il cui personale ha lavorato gratuitamente per l’occasione, anche dalla Polisportiva Giovanile Salesiana e dall’Associazione Dilettantistica (APD) che gestisce il Centro Sportivo all’interno del quale è inserito il ristorante.

Simonetta Valerio

Commenti