SAN MAURIZIO. Un anno complesso anche per i “civich” del comandante Viale

Il 2020 è stato un anno complesso anche per la Polizia Municipale. In cifre sono stati effettuati 200 controlli a persone ed esercizi commerciali anche in fascia serale e festiva. Sono state 35 le violazioni accertate per mancato uso di mascherina, assembramento e violazione della quarantena. Gli [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti