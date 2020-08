SAN MAURIZIO. Su piazza Marconi e via Matteotti conclusi lavori da 340mila euro

SAN MAURIZIO. Si sono conclusi i lavori di sistemazione del viale alberato di piazza Marconi e del nuovo marciapiede in via Matteotti, interrotti a causa del lockdown per la pandemia Coronavirus.

Per quanto riguarda piazza Marconi, è stato aggiunto un nuovo significativo tassello per rendere sempre più accogliente e sicuro uno dei luoghi di aggregazione più importanti e frequentati del paese. L’intervento ha riguardato in modo particolare il viale alberato che costeggia corso Mameli. Innanzitutto sono stati sostituiti una trentina di alberi ammalorati, dopodiché è stato pavimentato l’intero viale. Sono state inoltre sostituite le vecchie panchine, ma non tutte: tre delle storiche panchine in muratura, quelle meno rovinate dal tempo, sono state infatti preservate insieme al loro bagaglio di ricordi accumulati in decenni di silenziosa presenza sulla piazza che vede da sempre scorrere la vita del paese. Le altre sono state invece sostituite da moderne panchine in legno e, una in particolare, da una innovativa panchina “tecnologica” dotata di presa per la ricarica degli smartphone. Completano l’intervento la nuova pensilina a protezione della fermata dell’autobus, l’illuminazione del viale, la sostituzione di alcuni corpi luminosi sull’adiacente corso Mameli, il potenziamento dell’illuminazione nell’area antistante la stazione ferroviaria, la prosecuzione di un camminamento protetto che dal viale alberato consente di raggiungere la stazione e l’adiacente sottopasso pedonale e ciclabile, la nuova segnaletica orizzontale nell’area di accesso alla stazione con la razionalizzazione e ridefinizione dei posti auto. Il costo complessivo dell’intervento è stato di 193mila euro.

In via Matteotti è stato invece realizzato il nuovo marciapiede che dall’intersezione con via Grande Torino prosegue in direzione Ciriè. «Si tratta di un’opera particolarmente importante per due motivi – dichiara il sindaco, Paolo Biavati – innanzitutto la sicurezza dei pedoni in un tratto di strada assai trafficato, ma anche la volontà di offrire una più ordinata e accogliente immagine ad uno dei principali accessi al paese, per chi proviene da Ciriè». Per l’opera, con la copertura del fosso e la realizzazione del marciapiede a pavimentazione con autobloccanti, sono stati investiti circa 145mila euro, beneficiando in sede di assegnazione dei lavori di un ribasso d’asta del 18%.

