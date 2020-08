SAN MAURIZIO. Rapinano le poste e rinchiudono il dipendente in bagno

Due rapinatori armati di coltello hanno assaltato questa mattina l’ufficio delle Poste della frazione Malanghero di San Maurizio Canavese. La rapina poco dopo l’apertura. Si sono presentati allo sportello e, brandendo il coltello, hanno chiesto all’impiegato in servizio di consegnare loro i soldi. Quando i due hanno realizzato che in cassa, con l’ufficio postale appena aperto, c’era pochissimo denaro, si sono dovuti accontentare del portafoglio del dipendente. Poi, per facilitarsi la fuga, hanno costretto l’uomo ad andare nel bagno dell’ufficio postale dove è stato rinchiuso. Quando è riuscito a liberarsi l’impiegato ha chiamato il 112. Bottino esiguo. Indagini dei carabinieri di Ciriè in corso.

Commenti