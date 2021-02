SAN MAURIZIO. Quest’anno 4 milioni di euro per cantieri e opere pubbliche

SAN MAURIZIO. Per quest’anno quattro milioni di euro da spendere in opere pubbliche. Verrà approvato durante il prossimo consiglio comunale il Documento Unico di Programmazione, il Dup, che contiene gli obiettivi dell’Amministrazione Biavati per il triennio che va dal 2021 al 2023 ed è [...]





