SAN MAURIZIO. Ladri in azione al Carrefour Express

Ladri in azione, nella serata di martedì, all’interno del supermercato “Carrefour Express” di via Paolo Tesio a San Maurizio. Attorno alle 22, una banda ha forzato la saracinesca, poggiandola su alcuni carrelli della spesa. A quel punto, sono entrati ed hanno razziato qualsiasi genere alimentare – e non – trovato lungo il percorso. Prima di fuggire. Il bottino si aggira sui 200 euro.

Varie le ipotesi al vaglio dei carabinieri della compagnia di Venaria. Per gli inquirenti, potrebbe trattarsi di una banda specializzata in questi particolari furti, che sapeva quando entrare in azione, specialmente in questo periodo in cui le forze dell’ordine monitorano costantemente il territorio per contrastare il diffondersi del Coronavirus. Senza tralasciare l’ipotesi che sia un gruppo di ladri che hanno rubato per disperazione, visto il grave periodo di emergenza, dove si sta facendo fatica ad arrivare alla fine del mese.

Per questi motivi, le indagini sono in corso.

