SAN MAURIZIO. I tablet dell’Avis per sostenere le scuole

L’Avis di San Maurizio Canavese ha messo a disposizione sei tablet in comodato d’uso gratuito per la comunità. Sono “vincolati” all’utilizzo per il servizio di educativa territoriale di minori e disabili e buona parte dovranno essere destinati a residenti a San Maurizio Canavese e le sue [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti