SAN MAURIZIO. I pazienti del Fatebenefratelli hanno trovato un lavoro

All’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio alcuni ospiti, seguendo un apposito percorso riabilitativo, hanno trovato un lavoro. L’iniziativa promossa dal direttore della Comunità Forense e REMS (Residenza Esecuzione Misure di Sicurezza) dottor Alessandro Jaretti Sodano, ha avuto come obbiettivo la realizzazione di progetti finalizzati a favorire l’inserimento lavorativo delle persone ammesse alle misure alternative alla detenzione, come appunto alcune categorie di pazienti presenti all’interno del presidio.

Per le persone il lavoro svolge un ruolo fondamentale poiché buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro, l’attività lavorativa favorisce l’inclusione sociale, quindi il lavoro è un aspetto fondamentale non solo perché produce reddito ma anche perché è il luogo che promuove la fiducia in se stessi, lo scambio di relazioni sociali oltre che la valorizzazione e l’acquisizione di indipendenza e autonomia.

Per ognuno di questi soggetti l’inserimento in un ambito lavorativo rappresenta il punto di partenza per avviare un percorso di riabilitazione sociale. Per queste persone è particolarmente difficile trovare un lavoro perché il mercato ha difficoltà a farsi carico di determinate forme di svantaggio, in particolare i pazienti psichiatrici sono ancora oggi soggetti a discriminazioni spesso ingiustificate. Soprattutto per i pazienti autori di reato affetti da patologia psichiatrica, le difficoltà sono legate allo stigma sociale connesso alla loro provenienza (carcere)e alla malattia mentale di cui soffrono. Questa attività di riabilitazione e di reinserimento è rivolta a tutti gli ospiti ricoverati sia nella Comunità Forense sia nella REMS per un totale di quaranta soggetti (20 forense e 20 REMS) ma, solo alcuni di questi, sono riusciti a portare a termine il percorso.

“All’interno della Comunità Forense – spiega Daniele Tatano psicologo responsabile dei progetti di inserimento – ospitiamo 20 pazienti provenienti da carceri, REMS o dal territorio. Per ciascuno viene realizzata una indagine conoscitiva di natura giuridica e clinica, questo al fine di capire quali possono essere le abilità di ciascuno. Durante il primo mese di permanenza in struttura vengono isolati dall’ambiente esterno per ricreare una sorta di punto zero da cui ripartire. Tutti sono obbligati ad accettare questo percorso anche se non tutti conseguono i medesimi risultati. Paradossalmente i pazienti considerati piu’ collaborativi e quindi, piu’ interessanti ad impegnarsi in un percorso lavorativo-riabilitativo, sono quelli provenienti dal carcere o dalla REMS poiché la sperimentazione di una realtà restrittiva fa si che considerino il reparto forense un ambiente piu’ favorevole. A tutti viene proposta la frequenza a laboratori di vario tipo, questo consente di far emergere il grado di motivazione alla riabilitazione e le qualità di ognuno che altrimenti sarebbero difficili da individuare. Le varie proposte di attività riguardano in modo particolare : il laboratorio di falegnameria, l’arte terapia, il laboratorio teatrale realizzato in collaborazione con l’Associazione Lunaticha di Mathi, il laboratorio di ippoterapia, il laboratorio di lettura e infine l’orto biologico che tutto l’anno fornisce i propri prodotti che vengono resi disponibili all’interno del presidio. La partecipazione da parte dei pazienti ai singoli laboratori, se continuativa e motivata, rende possibile far emergere in ciascuno delle abilità che in mancanza di ciò resterebbero inespresse”.

Al termine di questo percorso negli anni 2019/2020, quattro pazienti hanno trovato lavoro. Mario (nomi di fantasia) 51 anni dimesso dal presidio come paziente ma che mantiene le prescrizioni giuridiche, dopo un periodo di prova come inserimento lavorativo è stato assunto come magazziniere da Amazon. Filippo, 48 anni, esperto in ortocultura, continua a soggiornare presso la Comunità Forense e tre giorni alla settimana grazie ad una borsa lavoro finanziata dall’ASL di appartenenza, lavora nelle serre dell’Associazione Onlus Giorgio Valsania di Caselle. Giuseppe, 34 anni, anche lui dimesso clinicamente ma con la persistenza delle restrizioni giuridiche domiciliato presso un gruppo appartamento di Pinerolo, è stato assunto come inserimento lavorativo alle Poste della medesima città con un contratto che prevede un impegno lavorativo di 5 giorni alla settimana. Renzo, 30 anni, ancora in carico al reparto Forense, è stato assunto anche lui come inserimento lavorativo all’Ospedale Giovanni Bosco come tubista-manutentore idraulico.

“Questi soggetti rappresentano – conclude Daniele Tatano – i migliori successi dal punto di vista dell’efficacia dei percorsi di riabilitazione ai fini dell’inserimento sociale che noi proponiamo, purtroppo riguarda una percentuale esigua rispetto al numero dei ricoverati ma, mi sento di poter affermare che senza i nostri interventi, queste persone fragili sarebbero rimaste ai margini della società senza alcuna prospettiva di miglioramento della loro qualità di vita”.

Simonetta Valerio

Commenti