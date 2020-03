SAN MAURIZIO. Coronavirus, positivo un dipendente comunale

Un dipendente comunale di San Maurizio Canavese è positivo al Coronavirus. L’ha annunciato il sindaco Paolo Biavati con un comunicato pubblicato sul sito internet del Comune.

«Cari concittadini, dobbiamo purtroppo comunicarvi che un dipendente comunale, già a casa in malattia da qualche tempo, è risultato positivo al Covid-19 – spiega Biavati -. Di conseguenza, le colleghe e i colleghi con i quali è entrato in contatto non possono in questi giorni prestare servizio perché devono completare il tempo di quarantena previsto. Fra questi, gli agenti della Polizia Locale. In questo periodo saremo comunque supportati dai Carabinieri della Tenenza di Ciriè, già normalmente operativi e presenti sul territorio sanmauriziese, che fin da questa mattina hanno intensificato il servizio di pattuglia entro i confini del nostro Comune e che costituiranno un aiuto prezioso in questo momento di particolare difficoltà. Inoltre, abbiamo ottenuto dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco l’autorizzazione ad impiegare alcuni elementi del distaccamento di San Maurizio a sostegno dei volontari di Protezione civile, che stanno svolgendo un importante servizio di controllo e di supporto alla popolazione. Siamo vicini al dipendente purtroppo raggiunto dal contagio e gli auguriamo una pronta e serena guarigione. Infine, cari Concittadini, un appello a tutti voi, a tutti noi: viviamo questi giorni responsabilmente, come già stiamo facendo e possibilmente ancora di più, aiutiamoci rispettando tutte le disposizioni per il contenimento del contagio e facendoci trovare sempre pronti ad ascoltare e ad aiutare i concittadini più fragili e in difficoltà».

