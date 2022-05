A San Maurizio Canavese sabato 14 maggio alle 21 nell’antica chiesa plebana si terrà il primo dei tre concerti di Organalia dedicati alla riscoperta di uno strumento ormai dimenticato: l’armonium. Gli altri concerti si terranno a Verolengo e a Chivasso. Nella chiesa, nota per i suoi pregevoli affreschi medievali, è collocato un armonium Mustel, a due tastiere costruito nel 1900, alla cui consolle siede Alberto Pozzaglio, organista cremonese specializzato nello strumento. Accanto a lui il mezzosoprano canavesano Elisa Barbero, allieva di Rayna Kabaivanska. Il programma prevede brani per solo armonium e per armonium e voce di Louis James Alfred Lefebure-Wely, Théodore Dubois, Léon Boëllmann, Georges Bizet, Eugène Gigout, Cèsar Franck (del quale si celebra il bicentenario della nascita) e Gioacchino Rossini. L’organizzazione del concerto è sostenuta dall’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese, in collaborazione con il Comune di San Maurizio Canavese e con l’associazione “Amici di San Maurizio”.