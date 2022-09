SOS Gaia, associazione animalista e antispecista, deplora vivamente la manifestazione del palio delle oche in quanto le suddette oche corrono per paura e stress. Le manifestazioni folkloristiche dovrebbero tener conto dei tempi e dei maltrattamenti ai danni di esseri viventi e senzienti, come decretato dal Trattato di Lisbona del 2007 dell’Unione Europea.

Riteniamo che il benessere degli animali debba venir prima di una manifestazione già ampiamente contestata.

Da un documento di Enrico Moriconi, Consulente di etologia e benessere animale, leggiamo: “Il comportamento delle oche durante la corsa dimostra inequivocabilmente un comportamento di paura, le ali allargate, le manifestazioni vocali e i tentativi di sottrarsi alla corsa deviando il percorso sono tipiche manifestazioni di timore che sostiene la corsa degli animali.”

E ancora: “il rumore, sempre problematico per gli animali e la presenza di coloro che corrono dietro di loro induce la risposta di ‘combatti o fuggi’ tipica della paura e, non essendovi le condizioni per combattere, si mette in atto il comportamento di fuga che è esattamente quello che viene richiesto per l’effettuazione del Palio.”

Pertanto SOS Gaia condanna queste manifestazioni incivili ed eticamente inaccettabili, basate sul maltrattamento di esseri senzienti, e incuranti di quei tanti cittadini sensibili che hanno a cuore gli animali.

