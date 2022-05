Il “San Maurizio Sport Team”, dal 2009, presso il palazzetto di San Maurizio, propone attività rivolte a tutte le età, a partire dai 3 anni, compresa l’Attività Fisica Adattata.

Lo stile “SMST” coniuga un elevato livello qualitativo, dal punto di vista tecnico-didattico, al mantenimento della persona al centro dell’attenzione, con le proprie esigenze, caratteristiche, necessità. L’atleta è il protagonista.

Le attività proposte sono: Ginnastica Artistica e Ritmica, Acrobatica a Terra, Roller, Kick Boxe, Karate, Karate Contact, Basket, Hip Hop, Pilates, Microgym, Pilates e Acrobatica Aerea (in collaborazione con la associazione “Kaboom Act”).

Il “SMST” è presente da qualche anno anche a Favria, presso la palestra comunale, dove propone Ginnastica Artistica e Ritmica, Judo, Microgym, Pilates e Tone Up.

I tecnici del “San Maurizio Sport Team”, tutti qualificati ed in continuo aggiornamento, propongono sia attività promozionale amatoriale, con percorsi tecnico-didattici che tengono conto delle esigenze di ogni fascia d’età, sia attività agonistica di vario livello. In continuo sviluppo sono le squadre agonistiche di Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica e Pattinaggio Freestyle (Roller).

La Ginnastica Artistica partecipa al Campionato a squadre Gold di serie C della FGI ed al campionato PGS, dove nella stagione ha conquistato numerosi titoli regionali ed è appena reduce dalle finali nazionali svoltesi a Lignano Sabbiadoro, dove vi ha preso parte con ben 70 atlete qualificate che hanno ottenuto ottimi risultati: 21 medaglie oro, 8 argento, 11 bronzo.

Per il pattinaggio la squadra agonistica di Freestyle partecipa, invece, al campionato FISR e può vantare, in questa stagione, 3 campioni regionali, 6 vicecampioni, 4 terzi posti e numerosi piazzamenti fra il terzo e quinto posto. Di pochi giorni fa è la partecipazione alla X Coppa Italia FISR ad Anagni; qui sono stati portati a casa una medaglia di bronzo ed un quarto posto nel Classic Freestyle Slalom singolo cat. Esordienti, un quarto ed un sesto posto nel Classic Freestyle Slalom Coppia cat. Esordienti.

Le agoniste della Ginnastica Ritmica sono, invece, impegnate nel campionato Silver della FGI in collaborazione con la società Sportgiocando, ed anche nei campionati nazionali PGS e tra pochi giorni affronteranno le finali nazionali di Lignano, Loano e Rimini.

Ma non è tutto… dal 2010 viene proposto, per il periodo estivo, il San Maurizio Sport Lab, un centro estivo a carattere sportivo, organizzato in collaborazione con la APD San Maurizio Calcio. Il Lab è rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni, suddivisi in gruppi omogenei per età, e sarà operativo dal 13 giugno al 9 settembre.

I partecipanti svolgeranno attività motorie, ludiche e sportive alternate ad esperienze artistiche e momenti ricreativi e di relax.

Discipline proposte (a rotazione): Atletica, Basket, Pallavolo, Calcio, Danza, Badminton, Orienteering, Padel all’aperto, Karate, Ginnastica Artistica, Ginnastica Ritmica. A seconda del periodo e dell’età sarà possibile scegliere un percorso specifico per alcune discipline, con lezioni settimanali (Calcio Lab per coloro che vogliono dedicarsi, in particolare, al calcio e Karate Lab per chi preferisce, invece, il Karate e le Arti Marziali). Attività collaterali: giochi da tavolo, giochi di gruppo, laboratori creativi, giocoleria.

Orari: giornata intera (ingresso tra le 8 e le 9 – uscita ore 17), solo mattino (ingresso fra le 8 e le 9 – uscita 12.30), solo pomeriggio (ingresso ore 14 – uscita ore 17). Il servizio pre – post è gratuito.

Pasti: catering, ma sarà possibile anche portare il pranzo da casa (non sarà possibile riscaldare cibi) oppure si potrà uscire durante l’orario di pranzo (12.30 – 14).

Tutti gli iscritti riceveranno il kit di partecipazione composto da maglietta, sacchetta e cappellino.

INFO: telefono: 3318899716 – 3466895597; e-mail: pgs.smst@gmail.com ; Facebook: “PGS San Maurizio Sport Team”; Instagram: “pgssanmauriziosport”

