SAN MAURIZIO CANAVESE. Anche quest’anno San Maurizio partecipa all’iniziativa di Legambiente “Puliamo il mondo”, in collaborazione con Cisa.

L’evento è in programma per sabato 2 ottobre dalle 9,30 alle 12,30. Il punto di ritrovo sarà piazza Marconi dove i volontari riceveranno il kit per la raccolta con guanti e cappellini .

«Ritengo sia l’occasione per dare un segnale importante a tutti ma soprattutto alle nuove generazioni – spiega Daniela Rigodanza, consigliera comunale con delega all’Ambiente – che peraltro stanno dimostrando, più di tutti, una sempre maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali.

Una goccia nel mare? Forse, ma a quanto pare funziona e noi cerchiamo di fare la nostra parte. Invito dunque personalmente i nostri concittadini a partecipare, soprattutto i ragazzi e i bambini con i genitori. Insieme possiamo fare tanto».

Ulteriori info sul sito del Comune dove si può trovare anche la mappa delle principali aree nelle quali opereranno i partecipanti: oltre a piazza Marconi e al sottopasso ciclopedonale, piazzale Pertini, la pista ciclabile, via Madonna della Neve, via Alessandria, piazza XXV Aprile, via Vallero, parte di viale Europa, via General Cabrera. Ogni partecipante dovrà presentarsi munito di mascherina che, nel corso della mattinata, utilizzerà nei casi in cui non gli fosse possibile mantenere la giusta distanza dagli altri partecipanti.



