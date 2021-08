Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURIZIO CANAVESE. Il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sarà ospite del ciriacese sabato 28 agosto. I Circoli del Partito Democratico del territorio (Borgaro, Caselle, Ciriè, Valli di Lanzo, Mappano, Nole e San Maurizio) hanno congiuntamente organizzato e promosso l’incontro, questa volta in presenza dopo i due precedenti appuntamenti primaverili effettuati on line per ovvi motivi legati alla pandemia.

Sarà l’occasione per chiedere direttamente al candidato sindaco del capoluogo piemontese quali siano i programmi che intende attuare in caso di vittoria per la Città Metropolitana e in particolare per il territorio rappresentato dai circoli organizzatori, dal momento che il sindaco di Torino avrà un ruolo fondamentale anche nell’amministrazione dell’ente ex-provincia.

Ma Lo Russo non sarà l’unico ospite. Saranno infatti presenti anche il segretario regionale del PD Paolo Furia, che indicherà le linee guida del partito piemontese per questa campagna elettorale e per i prossimi appuntamenti elettorali, e la deputata barbaniese Francesca Bonomo.

L’organizzazione in presenza non sarà l’unica novità dell’incontro, che vedrà una location meno “istituzionale”, ma che permetterà una convivialità tra tutti i partecipanti davanti ad un buon bicchiere di vino o un aperitivo. L’appuntamento è per sabato 28 agosto alle 18 a Casa Ramello a San Maurizio, in via Bertone 17. Moderatore della serata sarà il segretario del circolo di Nole-Villanova-Grosso, Davide Arminio.

Il circolo di casa, rappresentato dal segretario Antonino Lo Bianco e dalla vice Cecilia De Marco, coglierà l’occasione per effettuare il tesseramento 2021 o per rispondere a domande sul PD, i circoli organizzatori e le iniziative in campo per i prossimi mesi.

