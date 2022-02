SAN MAURIZIO CANAVESE.Problemi con il rubinetto dell’acqua? Nei giorni scorsi molti cittadini di San Maurizio Canavese hanno riscontrato difficoltà di erogazione dell’acqua potabile nelle proprie abitazioni.

Gli sbalzi di pressione e i disagi soprattutto ai piani alti delle abitazioni che stanno verificandosi in questi giorni in alcune zone del paese sono frutto di una grossa perdita in corso vicino ai pozzi idrici nella zona di via Tanaro e via Borgo Nuovo.