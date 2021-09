Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La scuola media Remmert di San Maurizio Canavese non teme più i terremoti. Si sono conclusi, in tempo con l’avvio dell’anno scolastico, i lavori per l’adeguamento del plesso di via Bo alle più recenti normative di sicurezza antisismiche.

Un’opera chiaramente molto impattante e, proprio per questo motivo, realizzata in due fasi per non interferire con l’attività didattica. La prima durante le vacanze estive e del 2020, la seconda durante le vacanze appena concluse.