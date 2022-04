Dopo mesi di incontri, commissioni tematiche e consultazioni è arrivato il nome. Fonte Viva si affiderà all’esperienza di Michelangelo Picat Re per vincere le prossime elezioni comunali.

Già presidente del San Maurizio Calcio, volto molto noto in città, Michelangelo Picat Re ha 62 anni, è geometra e non ha mai ricoperto incarichi in amministrazione.

Se sarà lui a vincere le elezioni del prossimo 12 giugno, Fonte Viva potrà dire di aver avuto per trent’anni consecutivi un sindaco scelto al suo interno.