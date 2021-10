SAN MAURIZIO CANAVESE. Continuano le operazioni di manutenzione, ripristino e rifacimento del manto stradale sulla rete viaria del paese. Questa settimana sono in partenza diversi cantieri. Ieri hanno preso il via i lavori per la predisposizione dell’illuminazione pubblica nel tratto di via Cavalier Brunetto tra le vie Stura e Brunero, ai quali seguirà subito l’asfaltatura che prevede il ripristino dei punti interessati e la bitumatura completa di alcuni tratti di via Cavalier Brunetto, da borgata Corio a via Brunero.



