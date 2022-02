SAN MAURIZIO CANAVESE. Sono cominciati pochi giorni fa e proseguono gli interventi annunciati dalla giunta comunale per valorizzare e mettere in sicurezza le alberate di San Maurizio Canavese. Nei giorni scorsi sono stati effettuati gli abbattimenti previsti in viale Europa e in piazza Marconi.

Non si tratta naturalmente di abbattimenti arbitrari, ma necessari per rimuovere alberi malati e irrecuperabili – come certificato da adeguate perizie tecniche e come si può vedere dalle stesse immagini – e per sostituirli con nuove piante secondo i suggerimenti dei consulenti agronomi.