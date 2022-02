La Rete delle Donne celebra i suoi primi 10 anni. Questa ricorrenza ci emoziona e ci rende particolarmente orgogliose per il proficuo cammino percorso insieme alle donne e alla cittadinanza tutta nel corso di questi anni.

Siamo partite nel 2012 con un progetto assai ambizioso che si proponeva di porre l’attenzione sui temi della violenza e delle discriminazioni di genere, che sembravano distanti dalla realtà del territorio. Concetti addirittura impronunciabili. Tuttavia, con il passare del tempo, attraverso la formazione nelle scuole, le molteplici campagne di sensibilizzazione, i servizi offerti (di accoglienza, di supporto psicologico, di consulenza legale gratuita e di orientamento al lavoro) e gli incontri (in)formativi, ci siamo trovate ad accogliere molteplici richieste di aiuto, provenienti non soltanto dal nostro territorio ma anche dai Comuni limitrofi. Tutto ciò è stato possibile anche attraverso il lavoro di rete che abbiamo messo in piedi con le Forze dell’ordine e con i servizi sociali di zona.

La nostra associazione ha inoltre intessuto relazioni con altre realtà della Città metropolitana, entrando a far parte del Coordinamento cittadino contro la violenza sulle donne a partire dal 2012.

I 10 anni di storia de La Rete delle Donne di San Maurizio Canavese si possono raccontare attraverso tempi, luoghi e memorie. TEMPI delle donne fondatrici attorno ad un tavolo, per redigere lo Statuto; tempo di condivisione durante le riunioni del Direttivo per imbastire attività e progetti; tempo dedicato all’ascolto di altre donne e delle loro storie; tempo di convivialità attorno ad un tavolo per festeggiare eventi e ricorrenze insieme ad altr* o sostenere azioni comuni. Altro tempo è stato dedicato al dialogo, al confronto e alla concertazione per sostenere e portare avanti il progetto.

Anche i LUOGHI hanno fatto storia in seno a La Rete. Gli spazi che hanno ospitato le riunioni iniziali e gli eventi pubblici nella cornice di Casa Marchini Ramello si sono prestati bene ad accogliere ed ospitare donne e uomini interessat* alle tematiche proposte. L’assegnazione della sede nella casa del custode del peso in via Remmert 12 nel 2016, ha rafforzato l’ indipendenza, l’autonomia e la determinazione dell’Associazione che ha potuto così estendere gli orari di accoglienza settimanali e garantire la presenza di più operatrici specializzate nell’ascolto dei bisogni portati dalle donne. La Rete delle Donne ha occupato spazi fisici del Paese per sollecitare l’attenzione su tematiche e questioni al femminile: flash mob, manifestazioni, camminate, marce, proteste. Ha occupato spazi con allestimenti e opere, frutto del lavoro di tante mani sapienti.

L’Albero di Natale all’uncinetto contro la violenza ha campeggiato nella piazza del comune di San Maurizio a testimonianza dell’impegno di donne e uomini (Natale 2019).

E poi ci sono le MEMORIE di chi ha frequentato La Rete, l’ha conosciuta, ha fatto un pezzo di strada con Lei. I ricordi sono vivi ed intensi, impressi su carta stampata, immortalati in foto o impressi nella mente di tante di noi.

Per celebrare il nostro anniversario, abbiamo pensato di programmare una serie di eventi (formativi, informativi, conviviali e sportivi) che vedranno il coinvolgimento di tutte le realtà associative, istituzionali e di liber* cittadin* che nel corso di questi anni hanno condiviso i nostri obiettivi e le nostre finalità.

Gli appuntamenti

Tra le molte iniziative (alcune ancora in fase di definizione) abbiamo organizzato, in prossimità della Giornata internazionale della Donna, tre incontri.

Il primo, dedicato alla salute della donna, dal titolo “La cura del seno a tutte le età”, affronterà il tema dello sviluppo del seno e dell’allattamento (con le problematiche connesse)

nonché il tema della prevenzione delle patologie che lo riguardano, con particolare attenzione alle implicazioni psicologiche. Si terrà l’11 marzo 2022 alle h. 20,45 presso Casa Marchini Ramello.

Il secondo, di natura sportiva, si svolgerà il 12 marzo 2022 a partire dalle h. 14,15, con ritrovo davanti alla sede de “La Rete delle Donne” in via Remmert, 12 a S. Maurizio Canavese. Si tratterà di una camminata non competitiva che si snoderà lungo un percorso naturalistico di 8 km circa e si concluderà con una merenda sinoira offerta dall’azienda agricola “Beruatto” di Beruatto Angela, a S. Francesco al Campo. “10 anni di cammino insieme” traccerà simbolicamente il cammino percorso dall’associazione nel corso di questi anni.

Il terzo appuntamento, “Alcool e violenza domestica: quali connessioni?”, avrà luogo il 20 aprile 2022 alle h. 20,45 presso Casa Marchini Ramello e ci porterà a riflettere sul rapporto tra l’abuso alcolico e la violenza domestica, indagando il fenomeno sia dal punto di vista del maltrattante che dal punto di vista della vittima che nella difficoltà di emergere dalla violenza cerca rifugio nell’alcool.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutt*. Se si svolgono al chiuso, è necessario disporre di green pass e indossare dispositivi di protezioni individuali (salvo diverse indicazioni ministeriali).

Per le iniziative formative/informative è prevista la doppia modalità: in presenza e online. In ogni caso, è sempre gradita la prenotazione all’indirizzo laretedelledonne@libero.it, specificando l’iniziativa a cui si è interessat*

I prossimi eventi verranno via via comunicati a mezzo stampa e attraverso i canali social dell’associazione. Per questo Vi invitiamo a seguirci.

