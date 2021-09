SAN MAURIZIO CANAVESE. Il circuito Organalia 2021 approderà Domenica 12 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio Canavese . Si esibiranno due concertisti canavesani: l’organista Gianfranco Luca e il trombettista Riccardo Albry.

Il programma del concerto intitolato ”La musica per organo e tromba nel nuovo millennio” metterà in evidenza le qualità timbriche e foniche dell’organo a trasmissione pneumatica costruito da Vittino Vegezzi Bossi nel 1912. Saranno eseguite pagine di importanti autori contemporanei quali Palmiro Froldi (Marcia d’ingresso per organi e tromba, Preghiera, Maestoso per tromba e organo), Denis Bédard (Pater Noster, Suite romantique pour orgue, Variations sur “Christus vincit”, Pater Noster), Gianfranco Luca (Trittico per organo e tromba) e Hans-André Stamm (Celtic Hymn, March of Joy). Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comune di San Maurizio Canavese, l’Unione dei Comuni del Canavese e Basso Canavese e l’associazione Amici di San Maurizio.