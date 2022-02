SAN MAURIZIO CANAVESE. Mentre si apprestano a prendere il via le commissioni tematiche che coinvolgono i cittadini, sono proseguiti gli incontri con le forze politiche rappresentate in consiglio comunale.

Dopo aver incontrato il 29 gennaio una delegazione locale del PD, sabato 12 febbraio sono state ospitate, in due diverse sedute, le delegazioni di SiAmo San Maurizio di Laura Cargnino e quella del Movimento 5 stelle di Patrizia Battagliotti.

Durante questi incontri le parti si sono confrontate in un clima cordiale e costruttivo scambiando le proprie opinioni in vista della prossima tornata elettorale.

È stata [...]





