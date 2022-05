SAN MAURIZIO CANAVESE. In piazza Marconi è tornato il defibrillatore.

Si è svolta sabato 30 aprile la cerimonia di inaugurazione della nuova postazione e del nuovo defibrillatore messo al posto di quello rubato alcune settimane fa.

“Il Dae – spiega Emanuele Appio, presidente dell’Avis di San Maurizio Canavese – serve a scongiurare la morte cardiaca improvvisa e scongiurare un eventuale danno cerebrale se il cervello rimane troppo a lungo senza ossigeno in attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati”.

Ed ecco perché L’Avis di San Maurizio ha pensato di istallare sul territorio sei defibrillatori.

“La generosità di tanti cittadini – ha dichiarato Appio durante la cerimonia – ha fatto sì che una nuova postazione e un nuovo defibrillatore oggi siano di nuovo qui a disposizione di tutti. Un immenso grazie a tutte quelle persone che subito hanno fatto dei bonifici molto importanti e a tutte le persone che sono venute a dare il loro contributo durante l’evento “Dolce Fiore”. Grazie di cuore ai carabinieri della Tenenza di Ciriè che hanno individuato prontamente il ladro, grazie alla Polizia Municipale”.

Tra i ringraziamenti, non è mancato quello a colei da cui è ripartito il motore della solidarietà, quella raccolta fondi spontanea che ha portato a riacquistare il dispositivo: “ Grazie a Filomena Vinnolo del bar Cafè de Provance che ha fatto partire questa catena di solidarietà e ci ha stimolato ad andare avanti con il nostro progetto dopo la grande delusione per quello che era successo. Grazie alla famiglia Stobbia sempre pronta a darci una mano e anche in questa occasione papà Michele e soprattutto Claudio Stobbia nostro donatore Avis, che anche questa volta non si sono risparmiati. Grazie alla ditta ST Servizi nella persona di Luca Terrosi che ci ha fornito a titolo gratuito e non solo in questa circostanza la la cartellonistica, Grazie ad Antonio Sapone per il battuto di cemento. Grazie all’ufficio lavori pubblici i Geometri Donatella Bellezza e Paola Piacenza, i cantonieri Andrea Ferrua e Mauro Marrone. Grazie al Sindaco Paolo Biavati che in questi anni del suo mandato è stato sempre disponibile e un punto di riferimento per noi di Avis San Maurizio Canavese e per aver firmato la convezione per la manutenzione di tutti e sei i defibrillatori. Grazie ai nostri amici della Fidas alla presidente Valentina Massa e a Chiara Lamberto”.

