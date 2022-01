SAN MAURIZIO CANAVESE. L’Associazione Fonte Viva, Collegata alla lista civica che amministra il comune di San Maurizio Canavese, si prepara al dopo Biavati. Iniziano con la presentazione al pubblico del nuovo direttivo e del presidente, le grandi manovre che porteranno alle prossime elezioni amministrative.

L’appuntamento è per sabato 22 gennaio ore 11 presso la sede dell’associazione in via Carlo Angela 2 a San Maurizio Canavese.

Nel corso dell’incontro aperto al pubblico oltre ad essere presentati il nuovo Presidente e il Direttivo di Fonte Viva, verrà delineata la strategia in vista prossime elezioni. Si parlerà del programma [...]