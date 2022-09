Un escursionista è morto nel corso di una gita fra le montagne del Torinese. E’ accaduto oggi nel territorio del Comune di Lemie, tra le Valli di Lanzo. L’uomo, secondo le prime notizie, è precipitato da un salto di rocce lungo il sentiero nella zona dei laghi di Ovarda. L’incidente è accaduto nella mattinata ma l’allarme è stato lanciato solo alle 13.30 poiché – spiega il Soccorso Alpino – il compagno di escursione è stato costretto a scendere a fondovalle per trovare copertura della rete telefonica. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino.

La vittima è di 84 anni, stava facendo un’escursione in montagna con il fratello, che è sceso verso valle per dare l’allarme. Le operazioni con l’elicottero sono state ostacolate dalla nebbia, si è reso necessario elitrasportare in quota, a circa 2000 metri, due squadre del Soccorso Alpino e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. La salma è stata infine recuperata e consegnata ai carabinieri della compagnia di Venaria: non è stato possibile trasportare a valle le squadre di soccorritori che sono rientrate a piedi.

