SAN MAURIZIO CANAVESE. Il Comune e l’associazione Kaboom-act sono tornati a riunirsi per organizzare “E…state con noi 2021”, due serate, sabato 10 e 17 luglio, di spettacolo, circo e cabaret nella suggestiva area antistante l’antica chiesa plebana, nell’ampio prato tra via De Amicis e via Barbania. Ovviamente la rassegna estiva si svolgerà nel massimo rispetto dei protocolli anticovid. Sabato 10 luglio, andrà in scena “Pot-Purri”, geniale spettacolo di kabarett circense con Fiammetta Lari, cordista di livello nazionale, il violinista Nabil Hamai, e Paolo La Torre, giocoliere particolarmente “pazzo” e divertente, e infine Raffaele Riggio, funambolo di fama internazionale che chiuderà sul filo teso con una performance di grande suspense ed eleganza.

Sabato 17 luglio, toccherà a “Sic Transit” proposto della Compagnia MagdaClan Circo con Alessandro Maida, finalista a Italia’s Got Talent. Uno spettacolo che viene definito dagli stessi organizzatori della rassegna in modo tanto sibilino quanto intrigante come una performance “del tutto particolare”. Il protagonista è il padre nonché il creatore della storia: megalomane, presuntuoso e a tratti schizofrenico. Anni ed anni passati a far sentire la sua voce, ma invano tra tanti che strillavano nell’interpretare le sue parole; così un giorno invia il suo migliore messaggero, cuore di papà, a ribaltare le sorti dell’intero genere umano.

Ma la storia è nota, l’ennesimo tentativo fallito a causa di modi avventati e cattive conoscenze: sic transit gloria mundi. Quest’anno è tornato e ci riprova, anzi sono tornati, con una nuova mission per svecchiare il brand e scalare l’establishment. Hanno soltanto bisogno di affidare la loro verità a un uomo nuovo. O forse a una donna nuova. Le serate avranno inizio alle 21,15. L’ingresso è gratuito ma, per ragioni logistiche e di sicurezza, è necessario prenotare telefonando al numero 339.2542954.

