SAN MAURIZIO CANAVESE. A fine estate a San Maurizio ci sarà un doppio appuntamento con l’edizione 2021 di Organalia promossa dall’Unione dei Comuni del Ciriacese e Basso Canavese e dalla Fondazione Crt con la collaborazione dell’associazione Amici di San Maurizio e con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città Metropolitana di Torino.

Domenica 29 agosto alle 16 il circuito musicale farà tappa nell’antica Chiesa Plebana con Ensemble Sonar D’affetto che proporrà le cantate di Leonardo Da Vinci e il virtuosismo italiano. Il quartetto è composto da Valeria La Grotta, soprano, Nicola Brovelli, violoncello, Mauro Pinciaroli, arciliuto, Luigi Accardo, clavicembalo e organo. L’ingresso è ad offerta libera.

La seconda tappa è in programma per domenica 12 settembre alle 21 nella chiesa parrocchiale di San Maurizio. Il duo Riccardo Albry, tromba e Gianfranco Luca, organo, presenteranno la “Musica per tromba e organo del nuovo millennio”.

