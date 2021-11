SAN MAURIZIO CANAVESE. Domenica 21 Novembre l’ Anget, Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori, ha celebrato la festa dell’Arma e la patrona Santa Barbara, dopo l’interruzione forzata dello scorso anno. Tra le autorità militari, il generale di divisione Luigi Vigna Tavan del Corpo degli Ingegneri Militari, il delegato regionale Anget Piemonte e Valle d’Aosta Mauro Rubat Ors, il presidente della sezione biellese commendatore Orazio Rivetti e il presidente della sezione di Ciriè dell’associazione nazionale carabinieri Roberto Giorgetti.

La manifestazione si è svolta in forma ridotta per evitare assembramenti. I genieri – insieme ai sindaci di San Maurizio Paolo Biavati, San Carlo Ugo Papurello, Grosso Lorenzo Spingore e al vice sindaco ciriacese Aldo Buratto – si sono recati alla chiesa di San Maurizio per la messa celebrata dal parroco don Domenico Cavaglià, poi è seguita la recita della Preghiera del Geniere ed una delegazione si è spostata al cimitero per rendere omaggio al geniere Luigi Pagliero con la deposizione di un omaggio floreale sulla sua tomba e alla lapide che ricorda i genieri defunti. Al monumento omonimo i genieri hanno reso onore ai caduti.

A concludere la giornata, il pranzo alla Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Commenti