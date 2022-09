SAN MAURIZIO CANAVESE. Inizieranno lunedì prossimo, 12 settembre i Festeggiamenti Patronali a cura del l’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Parrocchia di S. Maurizio M. e le Associazioni locali settembre 2022.

ECCO GLI APPUNTAMENTI

Da lunedì 12 a Sabato 17 settembre

Dalle ore 15.00 alle 18.00: “Olimpic Games”, per i ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso l’Oratorio Parrocchiale.

Sabato 17 settembre

ORE 16.00: Inaugurazione mostra allestita presso Casa Marchini Ramello, via Bertone, 17: “Antonio Balma Mion e le sue passioni: la montagna, i viaggi, l’avventura e. .. altro”, a cura dell’Associazione Amici di San Maurizio.

ORE 21.00: Concerto del gruppo “Tafelmusik Ensemble”, repertori musica medievale, rinascimentale e barocco, presso lo Chiesa Parrocchiale San Maurizio Martire, a cura dell’ ass. Filo Amico, in memoria di Antonio Balma Mion.

Martedì 20 e Giovedì 22 settembre

Dalle ORE 20,00 alle 23,00: “Torneo dle Teste Quadre”, sfida di calcio A5 fra i borghi del paese, presso il centro sportivo polivalente di V.Ceretta lnf., organizzato dall’A.P.D. San Maurizio Canavese, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport.

Venerdì 23 settembre

ORE 19.30: Apertura stand gastronomico. Prenotazioni al n. 347 1501638. Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis. ORE 20.30: Apertura Luna Parte sullo Piazza Marconi (Prà dla fera).

ORE 21.00: Presentazione del Palio delle oche e Torneo delle bocce quadre. Padiglione presso prato antistante chiesa vecchio del cimitero via De Amicis. A seguire: ORE 21.30: “lmprovvisando” – La Filarmonica “La Novella” in Concerto.

Sabato 24 settembre

ORE 11.00: Inaugurazione mostra allestita presso Casa Marchini Ramello, via Bertone, 17: “Mostra delle opere della pittrice Valeria Landrino e delle sue allieve del corso di pittura dell’Unitre durante l’anno accademico 2021-2022”, a cura dell’Università della Terza Età ORE 14.00: Gara a bocce a coppie alla baraonda libera a tutti, a gironi di 8 giocatori. Rimborso spese in oro. A cura dello Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Matteotti, 13.

ORE 14.30: Giochi senza frontiere, nell’ambito del progetto SMS, a cura dell’Associazione Areo G, in collaborazione con l’Assessorato olle Politiche Giovanili, presso area antistante chiesa plebana.

ORE 19.30: Apertura stand gastronomico. Prenotazioni al n. 347/1501638.

Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

ORE 21.00: Kabaret Kaboom e musica dal vivo con discodance, grande spettacolo presso padiglione antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

Domenica 25 settembre

ORE 15.00: Palio delle Oche con Gran Corteo dei Personaggi Storici, accompagnati dal gruppo ‘Tamburini e sbandieratori Borgo S.Rocco di Ciriè”, Via Matteotti, fronte Palazzo Municipale.

ORE 17.00: Torneo di bocce quadre, a cura dello Società Operaio di Mutuo Soccorso, Via Matteotti, fronte Palazzo Municipale.

ORE 19.30: Apertura stand gastronomico. Prenotazioni al n. 347/1501638.

Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

ORE 21.00 “Na fomna con la .. ..sorpreisa!!!” Commedia dialettale in piemontese con lo Compagnia teatrale “Tre di Picche” di Fiano, a cura della locale A.D.M.O, in collaborazione con il Comune.

Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

Lunedì 26 settembre

ORE 14.00: Gara a bocce a coppie alla baraonda libero o tutti, a gironi di 8 giocatori.

Rimborso spese in oro. A cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Matteotti, 13.

ORE 16.15: Presentazione dei corsi di musica della Filarmonica “La Novella” presso area antistante chiesa vecchia del cimitero, via De Amicis.

ORE 16.30: “Rottura delle Pignatte” presso area antistante chiesa vecchia del cimitero, via De Amicis. A cura della Filarmonica “la Novella”. A seguire merenda per i partecipanti

ORE 19.30: Apertura stand gastronomico. Prenotazioni al n. 347/1501638.

Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

ORE 21.00: “Disco Circus Kaboom”, con dj set, pole dance performance.

Padiglione presso prato antistante chiesa vecchia del cimitero via De Amicis.

ORE 23.15: Grandioso spettacolo pirotecnico,

in Strada Barbania. In caso di cattivo tempo, lo spettacolo sarà annullato.

Martedì 27 settembre

ORE 14.00: Gara a bocce a coppie alla baraonda “Trofeo Italiano Giuseppe e Bruno”, per soci e residenti. A cura dello Società Operaia di Mutuo Soccorso, via Matteoti, 13.

ORE 19.30: “Grande Fagiolata”.

Prenotazioni presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Venerdì 30 settembre

ORE 20.00: Cena del Palio delle oche presso la sede degli Alpini, Piazza degli Alpini, 1

Prenotazioni pasti al n. 348/7368680 Sig. Michele Stabbio o al n. 347/1501638.

Sabato 1 Ottobre

Dalle ORE 14.00 alle 19.00: “Sport per tutti” dimostrazioni di discipline sportive, a cura del’Assessorato allo Sport, in collaborazione con PGS Auxilium, e la partecipazione delle associazioni sportive del territorio.

Piazzale Pertini, dietro la stazione ferroviaria.

L’INGRESSO PER TUTTI GLI SPETTACOLI E LE MOSTRE E LIBERO E GRATUITO

fino ad esaurimento dei posti.

I proventi derivanti dagli incassi di tutte le serate della festa patronale

(dedotte le spese), saranno devoluti o favore di progetti di promozione sociale.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Giovedì 22

ORE 21.00 Incontro di preghiera Chiesa Parrocchiale San Maurizio Martire

Domenica 25

ORE 10.00 Solenne Processione in onore di San Maurizio Martire e S.Messa.

ORE 17.30 Vespri e Benedizione.

Lunedì 26

ORE 8.30 S. Messa in suffragio dei soci defunti della Società Operaio di Mutuo Soccorso.

Segue rinfresco presso la sede della Società

POZZO DI SAN PATRIZIO presso il Cortile della Parrocchia, via Bertone, 11

SABATO 24: dalle 16,00 olle 19,00 e dalle 21,00 alle 24,00;

DOMENICA 25: dal termine della messa fino alle 12,30; dalle 15,00 alle 19,00 e dalle 21,00 alle 24,00

LUNEDÌ 26: dalle 15,00 alle 19,00 e dalle 21,00 olle 24,00.

ORARI MOSTRE

Casa Marchino Ramello, via Bertone 17:

“Antonio Balma Mion e le sue passioni:

la montagna, i viaggi l’avventura e…altro”

a cura dell’Associazione Amici di San Maurizio

sabato 17 settembre: dalle 16.00 alle ore 18.30

domenica 18 settembre e 2 ottobre:ore 10.00/12.00 e 15.00/18.30

venerdì 23 e 30 settembre: dalle ore 15.00 olle 1 8.30

sabato 24, domenica 25 e lunedì 26: dalle ore 15.00 olle 23.00

sabato 1 ottobre: dalle ore 15.00 alle 18.30

“Mostra delle opere della pittrice Valeria Landrino e delle sue allieve del

corso di pittura dell’Unitre durante l’anno accademico 2021-2022”,

a cura dell’UNITRE

Sabato 24 dalle 11.00 olle 21.00.

Domenico 25 dalle dalle 10.00 alle 21.00

Lunedì 26 dalle 15.00 olle 21.00

“Le PERSON dij PARTIGIAN”

(Le Prigioni dei Partigiani), luogo della memoria resistenziale

a cura dell’ A.N.P .I. “Giuseppe Ferrero”,

via Lodovico Bò, 4 (Scuole Medie).

Domenica 25 dalle ore 16.00 alle 19.00-con turni d’ingresso alle 16.00 e alle 18.00. ______

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti o danni che dovessero sopravvenire durante le manifestazioni

