SAN MAURIZIO CANAVESE. Sarà sola contro tutti la candidata a sindaco Laura Cargnino della lista civica “SiAmo San Maurizio”. A moderare l’incontro sarà una giornalista de La Voce e l’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook de La Voce a partire dalle ore 21.

Sia Fonte Viva che Fratelli d’Italia hanno fatto pervenire al giornale le motivazioni della loro assenza. Entrambi lamentano l’eccessiva autonomia con la quale la candidata Cargnino ha organizzato l’incontro al quale ha poi invitato entrambi gli avversari. C’è da dire che se non fosse stato per l’iniziativa della candidata Cargnino, si sarebbe andati alle elezioni per la prima volta senza alcun incontro di piazza. Non risulta, infatti che altri candidati abbiano proposto nulla. E così gli altri giornali locali. Noi ci siamo limitati ad accettare l’invito a moderare l’appuntamento. Invito esteso peraltro anche agli altri giornali.

Ma in piazza Statuto, questa sera alle 21 a parlare di San Maurizio, di progetti e futuro ci sarà solo una candidata e una giornalista.

Un’occasione persa per tutti gli altri. Con le questioni di principio, infatti, non si va da nessuna parte.

Commenti