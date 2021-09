Ascolta l'Audio Dell'Articolo

SAN MAURIZIO CANAVESE. Partirà venerdì 24 settembre “San Maurizio Settembre 2021”, la rassegna di eventi stilata da Comune e associazioni che intratterrà i sanmauriziesi grandi e piccoli fino a lunedì 27. Alle 21 presso il capannone nell’area antistante la chiesa plebana si parte con il concerto della Filarmonica Rivarolese diretta dal maestro Lucas Berrino. (Prenotazione fino ad esaurimento posti a sedere allo 011.9263288 e cultura@comune.sanmauriziocanavese.to.it).

Sabato 25 alle 11 a Casa Marchini Ramello sarà inaugurata la mostra dell’Unitre “Quadri e ricami” con i quadri di Liliana Corzino e i ricami di Barbara Mietto. La rassegna sarà aperta al pubblico dalle 11 alle 22, domenica 26 dalle 10 alle 22, lunedì 27 dalle 10 alle 18.

Alle 14 alla Società operaia di mutuo soccorso in via Matteotti gara a bocce a coppie alla baraonda libera a tutti, a gironi di 8 giocatori con premi per rimborso spese. Alle 16 a Casa Marchini Ramello sarà inaugurata la mostra “Favolosi quegli anni!”, storia della musica pop e rock nel Ciriacese e nelle Valli di Lanzo dagli anni ‘60 agli anni ‘80, curata dall’associazione Amici di San Maurizio.

La rassegna, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta fino a domenica 3 ottobre (sabato 25 dalle 16 alle 23, domenica 26 e lunedì 27 dalle 15 alle 23, venerdì 1 e sabato 2 ottobre dalle 15 alle 18,30, domenica 3 dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18,30). Dalle 21 alle 23 nel cortile dell’oratorio Giochi di beneficenza a cura della Parrocchia di San Maurizio Martire.

I proventi andranno a favore del progetto Adotta una famiglia. Alle 21 presso il capannone nell’area antistante la chiesa plebana l’associazione Kaboom Act presenterà “Jacopo Tealdi con U.MAni.TÀ”, spettacolo di figura parlato realizzato con le mani (Prenotazione fino ad esaurimento posti a sedere al 339.2542954 o kaboomact@gmail.com).

Domenica 26, dopo la messa e fino alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19 Giochi di beneficenza nel cortile dell’oratorio a sostegno del progetto

Adotta una famiglia. Alle 18 la Filarmonica La Novella e i suoi giovani musici, diretti dal maestro Andrea Scavini, presenteranno Aperitivo musicale nei giardini del Palazzo comunale in collaborazione con By Oasi Café (prenotazione obbligatoria al 348.9828310 e Caffetteria Gianduja (prenotazione obbligatoria al 345.6079673 o 370.3655047) e con il patrocinio del Comune.

Alle 21 nel capannone davanti alla chiesa plebana andrà in scena “Ij Crussi ‘d Don Quaia”, commedia in piemontese della compagnia teatrale Piccolo Varietà di Pinerolo a cura dell’Admo locale in collaborazione con il Comune (prenotazione fino ad esaurimento posti a sedere allo 011.9263288 o cultura@comune.sanmauriziocanavese.to.it).

Lunedì 27 alle 14 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Matteotti gara a bocce a coppie alla baraonda “Trofeo italiano Giuseppe e Bruno” per soci e residenti con premi per rimborso spese. Alle 19,30 seguirà Grande Fagiolata (Prenotazioni presso la Società Operaia).

Alle 21 nel capannone area chiesa plebana Grande serata di musica liscio con l’orchestra Antonella & Star Band (prenotazioni fino ad esaurimento posti a sedere ai recapiti del Comune 011.9263288 e cultura@comune.sanmauriziocanavese.to.it. Alle 23,15 circa chiuderà la festa un grandioso spettacolo pirotecnico in strada Barbania. In caso di maltempo, lo spettacolo sarà annullato.

In tutte le serate dal 24 al 27 settembre dalle 19 agli stand allestiti nell’area della chiesa vecchia sarà possibile gustare specialità gastronomiche bavaresi (obbligatoria la prenotazione al 351.9719096 o e.mail: griglieriabavarese@libero.it). Tutti gli spettacoli, organizzati in conformità alle disposizioni e protocolli anticovid (compresa il possesso di green pass), sono ad accesso gratuito su prenotazione.

