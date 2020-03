SAN MAURIZIO. Arriva il nuovo campo da basket

È stato affidato nei giorni scorsi l’appalto per la realizzazione del nuovo campo da basket a San Maurizio che sorgerà accanto all’attuale campetto da calcio, nell’area delimitata dalla pista ciclabile. Si tratterà di un campo di dimensioni regolamentari, con la predisposizione per il gioco del volley. [...]



