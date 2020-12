SAN MAURIZIO. Approvata la variante strutturale al Piano Regolatore

È giunto alla conclusione l’iter della terza Variante strutturale al Piano regolatore, lunedì 14 dicembre il progetto definitivo è stato approvato nel Consiglio comunale trasmesso in diretta streaming. «Finalmente siamo alla fase conclusiva della Variante – ha affermato l’assessore all’Urbanistica Sonia Giugliano – dopo il passaggio in [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti