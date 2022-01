Dieci giorni di chiusura forzata a San Martino per la scuola materna.

La dirigente dell’istituto ha deciso per la chiusura forzata di dieci giorni, dal momento che un componente dello staff interno era risultato positivo al tampone.

La chiusura della scuola materna di San Martino ha più che altro carattere preventivo, in un momento in cui i casi di positività stanno aumentando rapidamente anche in vari comuni limitrofi a San Martino.

L’elemento più importante è che finora nessuno dei bambini è risultato contagiato, dunque la situazione sembrerebbe sotto controllo.