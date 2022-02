Scoppia la polemica sul parco giochi di San Martino.

Alcuni cittadini infatti nei giorni scorsi hanno lamentato scarsa attenzione e degrado, specie sui social dove è partito un botta e risposta sotto l’ultimo post facebook “San Martino Canavese Informa” tra il sindaco e qualche cittadino.

Polemiche nate sullo stato in cui versa il parco giochi e su un presunto bando a cui il Comune avrebbe potuto accedere per finanziare interventi di manutenzione. Parole smentite al volo dalla sindaca Silvana Rizzato che non ci sta e chiosa.

“Diciamo che la signora si è espressa in maniera irrispettosa e poco simpatica. Io di solito ho sempre utilizzato la pagina per fare informazione o segnalazioni e non polemiche. Qualcuno poi ha tirato addirittura in ballo il monumento al “Milite Ignoto”, che è un’opera che comunque ha avuto un costo molto contenuto e inoltre è un valore per il nostro Comune. Fare valore del passato è un segno di rispetto, cosa che dovremmo avere anche oggi…i morti vanno rispettati. Oltretutto morti caduti per la patria. Sinceramente questo tipo di atteggiamenti feriscono molto, bisogna essere meno superficiali secondo me ”.

Poi sul bando in questione aggiunge:

“Come ho anche scritto sotto al post, in realtà il bando citato dalla signora è destinato unicamente a nuovi parchi giochi, quindi non è adatto alla manutenzione di quello attuale. Per l’anno nuovo sono in programma lavori? Noi tra l’altro abbiamo già stanziato dei fondi a bilancio per il 2022 per alcuni interventi con cui vogliamo riuscire a intervenire sul parco giochi in questione”.

