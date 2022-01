Terminati i lavori di restauro nella chiesa di Santa Marta eseguiti dalla curia di Ivrea, l’obiettivo, ora, è quello di riqualificare il ricetto.

“E’ il mio sogno nel cassetto per il 2022 – spiega la sindaca Silvana Rizzato -. Vorrei dare lustro al ricetto andando a cubettare via Marta, quel tratto di strada che si snoda tra la piazza della Chiesa e via Arduino”.