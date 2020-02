SAN MARTINO. Droga in casa, arrestati due italiani nel Torinese

Droga in casa, arrestati due italiani nel Torinese.

I carabinieri di Ivrea hanno arrestato due italiani, di 23 e 39 anni, per detenzione ai fini di spaccio. E’ accaduto la notte scorsa a San Martino Canavese (Torino). Sequestrati 391 grammi di cocaina, una parte suddivisa in dosi, sette grammi di crack in scaglie, strumenti per il taglio e il confezionamento e cinque bilancini di precisione, oltre a 745 euro in contanti. Secondo le indagini i due vendevano e confezionavano la droga in casa: il 23enne è stato arrestato mentre preparava le dosi di cocaina da vendere il giorno dopo.

