“Il giorno della nostra Festa Patronale, il Sindaco ci annuncia che saranno fatti lavori importanti nella frazione! Ma qui, sentiamo davvero la necessità di un ponte per mezzi pesanti e di strade come biliardi? A me piace il mio villaggio tipo ispettore Barnaby”.

Si apre così il coro di protesta dei residenti della frazione Pranzalito alla notizia dell’inizio dei lavori sul ponte che, lungo la Provinciale 63 attraversa il Rio Boriana.