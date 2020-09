Oggi non sapevo cosa scrivere, poi San Grato mi ha dato l’illuminazione. Quindi

sono grato a san Grato, e scusate il bisticcio di avere scritto San una volta

sola.

Partiamo dal fatto che a Ivrea la Chiesa di San Grato non è nel quartiere di

San Grato. E’ nel Borghetto, e c’è una chiesetta intestata a lui anche sulla

collina sovrastante Pavone. Ma lì andiamo fuori zona.

San Grato è stato il secondo vescovo di Aosta, battuto sul tempo da Eustasio,

che come avrete notato oltre ad essere arrivato prima, aveva anche un nome

assai più bello.

Non se ne conosce la data di nascita, in compenso si sa che morì il 7 settembre,

in un anno qualsiasi. Ma qualcuno pensa che fosse il 470. Insomma, si sarebbe

perso per un pelo Romolo Augustolo.

La sua impresa più leggendaria pare sia stata ritrovare la testa di Giovanni

Battista (non Di Battista). Anche se ormai risultava troppo tardi per

restituirgliela. Che poi,anche avesse tentato di riattaccargliela, era alto il

rischio che ne venisse fuori Giovanni Quasisenzatesta.

Era noto e venerato per le sue capacità taumaturgiche. Era ottimo come

protettore dalle grandinate, si suppone infatti che avesse inventato

le reti antigrandine assicurate contro la grandine. Come reti non erano nemmeno

tanto piccole, erano grandine. La sua pietra tombale guariva dalla lebbra,

anche se Zangrillo ha sempre ritenuto che la lebbra fosse una psoriasi soltanto un

po’ più raccapriccante.

La cassa in cui sono contenute le reliquie è molto bella, e naturalmente

coperta da una grata. Peccato che non sia stato martirizzato sulla graticola.

Artisticamente viene quasi sempre rappresentato con la suddetta testa del

Battista in mano, intento a grattarle il mento per farle fare le fusa.

Una leggenda interessante sul suo conto riguarda la volta che una certa

Elisabetta Donlurio, donna a lui molto devota, si recò nella Cattedrale di

Aosta per lamentarsi di una propria disavventura, quando dei truffatori

con cui era in combutta l’avevano truffata.

Un altro personaggio assai legato al Santo fu Gigno Vinia, che aveva

l’ossessione di vedere mani sporche di sangue ovunque, ad eccezione di dove

c’erano davvero. Che poi la cosa curiosa era che aveva le lenti a contatto

verdi!

Insomma, in tanti hanno amato San Grato, fa solo eccezione una certa Anna Malo,

che non comprendeva che cosa servisse difendere dalla grandine, visto che la

grandine non esiste.

Ah, l’ho già detto che San Grato è il Patrono di Aosta? Fatemi sapere, che non

ho voglia di rileggere.

Ora vi saluto che vado a fare le cozze al San Gratin.

