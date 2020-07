SAN GIUSTO. Villa confiscata alla mafia, cartello di Libera di inizio lavori.

Un cartello simbolico di inizio lavori è stato affisso ieri da Libera a San Giusto Canavese, all’ingresso della villa confiscata a Nicola Assisi, uno dei più importanti narcotrafficanti italiani.

“Noi chiediamo che i lavori di sanificazione della struttura vengano fatti quanto prima, per permettere l’inizio del progetto di restituzione sociale, per il bene di tutti”, spiegano da Libera Piemonte. La villa, confiscata in via definitiva, oggetto di un attentato incendiario, a causa della burocrazia, non è stata ancora restituita alla collettività.

