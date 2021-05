Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il progetto Break The Silence diventa un libro. A un anno di distanza dal primo post pubblicato su Instagram dalle quattro fondatrici arriva in libreria una raccolta di testimonianze che vuole rompere il silenzio su molestie e violenze di genere. Tema, quello della violenza di genere, che il 28 aprile nelle piazze di tutto il mondo diventerà ancora una volta centrale grazie alle manifestazioni legate al Denim Day.

In occasione del lancio del libro ‘Break The Silence’, edito dalla casa editrice Golem Edizioni, anche a Torino si scenderà in piazza. L’appuntamento è il 28 aprile alle 10 nel Viale Gioannini per un flash mob nel pieno rispetto delle norme anticovid.

“Break The Silence ITA nasce con lo scopo di rompere il silenzio contro le discriminazioni di genere e le violenze sessuali”, spiegano Mariachiara Cataldo, Francesca Sapey, Giulia Chinigò e Francesca Valentina Penotti, “Per questa ragione riteniamo necessario celebrare un evento nato negli Stati Uniti grazie all’associazione Peace Over Violence, molto sentito e diffuso all’estero, ma che affonda le sue radici a Potenza e più precisamente nel comune di Bella: il Denim Day, giornata mondiale di sensibilizzazione allo stupro, che cade il 28 Aprile”.

L’evento si rifà a quello che accadde in Italia nel 1998 quando una sentenza della Corte di Cassazione italiana annullò una condanna per stupro a carico di un 45enne poiché ‘la vittima di 18 anni indossava jeans aderenti e dunque difficili da togliere senza il consenso della vittima’. “Nel 2020, in Italia viene uccisa una donna ogni tre giorni e tutti possiamo impegnarci affinché questi orrori non accadano più, perché, come recita lo slogan del Denim Day, “siamo tutti responsabili del cambiamento'”, continuano le ragazze.

Nel pieno rispetto delle misure anti-covid il 28 aprile si terrà alle h. 10 nel Viale Gioannini a San Giusto Canavese un flash mob che vuole celebrare il Denim Day e ricordare l’impegno quotidiano per contrastare la violenza di genere: “Sarà la nostra occasione per dire che nessuna è sola, che la vittima non deve colpevolizzarsi, che come lei ci sono tantissime altre persone che ogni giorno vivono situazioni simili ovunque, perché purtroppo nessun luogo è sicuro: questo è quello che raccontiamo nel libro ‘Break The Silence’, edito da Golem Edizioni, attraverso testimonianze e la parola degli esperti”. Per l’evento saranno raccolti dei Jeans, simbolo della giornata, che verranno donati all’associazione Almaterra che si occupa proprio di donne fragili.

Eventi simili, organizzati dai comitati locali di Break The Silence, si terranno contemporaneamente in altre città italiane.

Il flash mob sarà anche l’occasione per presentare il libro: “In piazza presenteremo anche il nostro libro che uscirà ufficialmente il giorno seguente, il 29 aprile. Speriamo che da questo libro chiunque si immedesimi in una storia prenda il coraggio di rompere il silenzio e uscire da ogni forma di violenza”.

“Siamo molto orgogliosi in Golem Edizioni di pubblicare questo libro che abbiamo fortemente voluto fin dalla nascita del movimento”, spiega Giancarlo Caselli, editore di Golem Edizioni, “Il primo post su Instagram risale al 7 giugno 2020 e il nostro primo contatto con le autrici è stato il 10 giugno, erano trascorsi solo tre giorni. Il libro si pone perfettamente nella nostra linea editoriale sempre attenta a iniziative a difesa dei più deboli e dei più discriminati, e a sostegno dei diritti civili che sono alla base di una convivenza degna di questo nome”.

Break The Silence ITA è un progetto che nasce il 7 giugno 2020 su Instagram dallo sfogo di Mariachiara Cataldo che rincasando dopo una serata con le amiche è stata costretta a subire l’ennesima molestia verbale da un gruppo di ragazzi per strada. In pochi giorni le quattro fondatrici di Break The Silence raccolsero centinaia di testimonianze da parte di altrettante donne che avevano deciso di rompere il silenzio. A oggi il progetto Break The Silence ITA è presente in più città italiane.

