SAN GIUSTO. Paese a lutto per la scomparsa di Giorgio Poggio

Comunità a lutto per la scomparsa di Giorgio Poggio, volontario dal cuore d’oro e componente della Filarmonica. Lo annuncia l’amministrazione comunale: “È mancato Giorgio Poggio: se ne è andato in punta di piedi, quasi volesse invitarci al silenzio di fronte al grande mistero della morte.

La notizia della sua dipartita ha originato in tutti noi grande commozione e tristezza perché Giorgio era un uomo buono, gentile, educato, generoso: un galantuomo! Giunto a San Giusto da Givoletto dove aveva anche ricoperto la carica di Sindaco, ha dedicato le sue giornate da pensionato ai Sangiustesi.

Per 20 anni ha indossato con fierezza la divisa della croce verde e ha instancabilmente lavorato per aiutare chi soffriva a ritrovare il sorriso; l’istituzione dei nonni vigili lo ha visto per più di 10 anni a sorvegliare con amorevolezza i nostri bambini nell’ingresso e nell’uscita dalla scuola.

Per diversi anni ha fatto anche parte della nostra Filarmonica suonando con impegno il basso tuba. Grazie , Giorgio , per tutto ciò che hai fatto e che sei stato, grazie per la tua testimonianza di vita! Ed ora la tua anima , liberata dal peso del corpo, voli come colomba con un leggero battito d’ali verso la meritata ricompensa”.

