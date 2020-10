SAN GIUSTO. Oggi i funerali di Asha Riviera e del piccolo Alvin morti nell’incidente di Caluso

E’ previsto l’arrivo di centinaia di persone oggi al Cimitero di San Giusto. C’è chi parla di 2mila, ma si è lavorato nei giorni scorsi per contenere questo fiume umano. Arriveranno da mezza Italia per l’ultimo saluto a Silvia Asha Riviera e al piccolo Alvin, morti nello schianto della loro auto nella notte tra giovedì 22 ottobre e venerdì 23. Asha, 31 anni, sbalzata fuori dall’abitacolo della Fiat Stilo condotta dal marito, era morta sul colpo. Alvin era stato portato in condizioni disperate al Regina Margherita di Torino. Martedì il suo cuoricino ha smesso di battere.

I funerali si terranno alle 14,30 al Cimitero del paese.

Ieri il sindaco Giosi Boggio ha incontrato la famiglia e si è confrontata con il Prefetto: “Ho trovato persone molto collaborative. Spossate da questa tragedia, ma comprensive. E’ stato deciso, così, di celebrare la funzione funebre al Cimitero anziché in Chiesa. Per quanto riguarda il numero delle persone in arrivo fare una stima è impossibile, ma anche a tal proposito la famiglia si è impegnata”.

Da questa mattina al Campo Santo del paese sono state posizionate le sedie con il giusto distanziamento per chi seguirà la funzione religiosa. Per tutti gli altri verrà fatto rispettare il distanziamento e l’utilizzo delle mascherine.

La Boggio si dice affranta: “Asha è stata una mia alunna. L’ho presa a sei anni e ha concluso nella mia classe il suo ciclo alla Primaria. Tutti i bambini ti entrano nel cuore. CE’ cresciuta con me e come tutti i bambini ha lasciato un’impronta nel mio cuore. Poi la morte di un bimbo di 5 anni non può che scuotere tutta la comunità. E’ un dolore grande. La famiglia di Asha è di San Giusto. Vivono qui da più di 50 anni. Lei, dopo il matrimonio era andata via e pochi mesi fa ritornata. Vivevano ad Ivrea e il figlio frequentava lì le scuole. Ma il dolore per queste due tragiche scomparse ha toccato l’intera comunità”.

