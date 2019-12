SAN GIUSTO. Mafia: la Corte brasiliana autorizza l’estradizione di Patrick Assisi

La seconda sezione della Corte suprema brasiliana ha autorizzato l’estradizione dell’italiano Patrick Assisi, condannato a 30 anni per traffico internazionale di droga dal Tribunale di Ivrea e arrestato lo scorso luglio, insieme al padre Nicola, a Praia Grande, sulla costa di San Paolo, in un blitz condotto dalle forze dell’ordine locali in collaborazione con l’Interpol e la polizia italiana. I due, che erano ricercati dal 2015, sono sospettati di essere emissari della ‘ndrangheta calabrese in Sud America. Con la decisione della massima Corte brasiliana, l’aspettativa – fa notare Agencia Brasil – è che Patrick venga tenuto in carcere fino alla fine del processo legale di estradizione, che dovrà essere formalmente compiuto dal ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza di Brasilia, l’ex giudice anti-corruzione Sergio Moro.

