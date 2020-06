SAN GIUSTO. Finisce nella scarpata con l’auto, esce e chiama aiuto

Finisce nella scarpata con l’auto ma riesce a salvarsi. È successo ieri sera sull’A5 ad un uomo di 39 anni di Ivrea che viaggiava con la sua Audi in direzione Torino, sul territorio comunale di San Giusto. L’uomo ha perso il controllo della vettura, che è finita contro il guard rail ed è caduta per circa 40 metri nella scarpata. Il 39enne è però riuscito a risalire per chiamare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e dell’Ativa, la polizia stradale. L’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Giovanni Bosco. I vigili del fuoco hanno anche fatto un sopralluogo, calandosi con le funi, per scongiurare la presenza di altre persone.

