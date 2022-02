SAN GIUSTO CANAVESE. Carlo De Marchi avrebbe compiuto 100 anni tra qualche giorno, l’11 febbraio. Ma se ne è andato prima, schivo com’era a ricorrenze e festeggiamenti, specie quelli che lo riguardavano.

In Canavese era molto conosciuto, ma anche sotto la Mole, dove ha lavorato per più di quarant’anni nel mondo della scuola. E cominciamo proprio da qui, dalla sua attività professionale in anni molto difficili, quelli “di piombo”. Tra i 70 e gli 80, De Marchi aveva lasciato l’insegnamento, perché nominato vice preside del Liceo Piero [...]



