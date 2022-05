SAN GIUSTO CANAVESE. L’intero Canavese piange Anna Parisch, 78 anni, una delle figure di riferimento della politica locale e non solo. Si è spenta sabato, all’Hospice di Salerano, dopo aver combattuto come una leonessa contro un male che alla fine non le ha lasciato scampo. Se ne è andata un mese dopo il marito, Franco.

Anna Parisch, che da sei anni si era trasferita in Liguria, era una donna conosciutissima a San Giusto e, più in generale, in tutto il canavese e l’eporediese.

Anima di mille iniziative, nel 1997, l’allora segretario provinciale della Lega Nord Paolo Bini (s’intende della Provincia del Canavese che esisteva solo sulla carta) la chiamò ad organizzare il concorso di bellezza Miss Padania in Canavese. Si tenne al Mago di Caluso, vinse la bellissima chivassese Samanta Cerato e fu un successo strepitoso con decine di ragazze in passerella e centinaia di persone tra il pubblico.

Talmente un successo che dopo aver visto le foto, Umberto Bossi in persona la chiamò ad organizzare la prima edizione (1998) e poi le successive di Miss Padania.

Insieme alla figlia, per molti anni, gestì un negozio specializzato in piccoli animali da compagnia a Caluso, un lavoro che portò avanti insieme alla sua grande passione: la politica.

Consigliere comunale dal 2002 al 2014 nella sua San Giusto, di lei si ricordano le tante battaglie dagli scranni dell’opposizione, sempre attenta, precisa ma anche leale pungolo dell’amministrazione della sindaca Giosi Boggio.

La sua passione per la politica l’accompagnò anche negli anni più recenti, in Liguria.

Nel 2017 si candidò alle comunali di Borghetto Santo Spirito, nella lista che sosteneva Giancarlo Canepa, risultando alla fine tra i primi a non essere eletti in Consiglio comunale.

Lascia i figli Carolina, il nipote Raphael, la mamma Angela, la sorella Laura e i fratelli Carlo e Franco.

I funerali in forma civile si terranno domani mattina, martedì 31 maggio, alle 10 nel cimitero di San Giusto Canavese.

