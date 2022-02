SAN GIUSTO CANAVESE. Oro e gioielli rubati venivano fusi in lingotti per non essere rintracciati. Poi finivano in Svizzera per essere rivenduti e “trasformati” in denaro contante: è il meccanismo ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Asti, che hanno arrestato i sei membri della banda su decisione della procura astigiana. Il gruppo aveva la sua centrale a San Giusto Canavese dove in un garage sono state trovate armi e refurtiva.

Tra gli arrestati c’è infatti Attilio Cena, 52 anni, sinti con residenza stabile in paese.