SAN GIUSTO CANAVESE. “Addio Angiolina”. Era la centenaria più longeva del paese. Luisa Gaibina, da tutti conosciuta come “Angiolina” avrebbe compiuto 105 anni il prossimo 7 novembre ed in paese fervevano già i preparativi. A raccontarlo è la sindaca Giosi Boggio: “Mercoledì mattina è arrivata la tristissima notizia:è mancata Angiolina, la sangiustese di adozione più longeva. Quando stavamo già scalpitando felici per festeggiare i suoi 105 anni il prossimo 7 novembre con in programma i “Tanti auguri” suonati dalla nostra Filarmonica come una serenata sotto il suo balcone, ecco l’annuncio dal campanile: “Oggi è [...]





